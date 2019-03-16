عمرو دياب يلتقي جمهوره بالسعودية مجددًا.. إليكِ أسعار التذاكر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إلتحق الفنان المصري عمرو دياب بقائمة الفنانين على جدول حفلات "موسم الشرقية"، في المملكة العربية السعودية، على أن يقام في مدينة الدمام، يوم الـ 22 من مارس الجاري.

ويرافق عمرو دياب في الحفل - بحسب موقع مهرجان موسم الشرقية الغنائي - كل من مغني الراب الأمريكي من أصل مغربي، فرنش مونتانا، والمغني الأمريكي إيكون، على فقرتين غنائيتين مختلفتين.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: 1995.00 ريالا، للجالسين في الصفوف الأولى من المسرح، و395.00 ريالا، للجالسين في منطقة أقرب من المسرح.

بينما بلغت أسعار الحجز للواقفين، 695.00 ريالا، و295.00 ريالا، حسبما أعلن الموقع.

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ويعد هذا الحفل هو الثاني لعمرو دياب في السعودية، بعدما أحيا أولى حفلاته في شهر ديسمبر الماضي.

يُذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرًا ألبوم "كل حياتي"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، ونسبة مشاهدات ومبيعات كبيرة.