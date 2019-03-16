لبلبة تتسلم تكريم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انطلقت مساء أمس فاعليات النسخة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في معبد الكرنك التاريخي وسط حضور عدد كبير من الفنانين والنجوم. فيما تناوب على تقديم حفل الافتتاح الاعلامية السنغالية أومي ندور، والإعلامية السودانية تسنيم رابح التي شاركت في المهرجان للعام الثاني على التوالي. وذلك في حضور وزيرة الثقافة المصرية ايناس عبدالدايم التي أبدت في حديثها سعادة كبيرة باستمرار فاعليات هذا المهرجان الذي تُشارك فيه 36 دولة أفريقية بالإضافة إلى أفلام من 12 دولة أخرى.

وشهد حفل الافتتاح عرضاً لفرقة الدفافة الاسوانية التي قدمت عزفاً وغناءً لعدد من الأغنيات النوبية. فيما استخدمت الفنانة الأوكرانية أنيتا سانشو رسم الرمال للتعبير عن السينما وأفريقيا.

وصعدت الفنانة لبلبة لاستلام تكريمها من إدارة المهرجان معربة عن اعتزازها بمحافظة الأقصر التي شاركت فيها بالغناء مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وهي طفلة، مشيرة إلى أنها تعتز بأهل صعيد مصر وتحبهم بشدة. كما أعلنت الإدارة أن جوائز الفنان آسر ياسين والمخرج عمر عبد العزيز والممثلة السودانية فائزة عمسيب سيتم تسليمها في حفل الختام.

هذا وقالت مديرة المهرجان عزة الحسيني أنها تعتبر "الاقصر" عاصمة للسينما الأفريقية. مشيرة إلى أنهم يسعون لارضاء الجمهور وإفادته بتنظيم 11 ورشة لتطوير مواهب أبناء الصعيد، فيما سيتم الاحتفاء بالسينما التونسية التي يتواجد عدد من صنّاعها ضمن الفعاليات.