شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البوب وملكة القلوب الأميرة ديانا فى لقطة نادرة ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقبهم عشاقهم بالملوك فى مكانتهم، فهو ملك البوب وهى ملكة القلوب، وفى لقطة نادرة تقابل الثنائى الأشهر فى تسعينات القرن الماضى، الأميرة الراحلة ديانا والمغنى العالمى الراحل مايكل جاكسون فى احدى فعاليات تتويج الأخير بجائزة. ونشر عشاق ملك البوب مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا والذى يظهر فيه مزاحه مع الأميرة الراحلة بعد ان توج بجائزة عن احدى البوماته الشهيرة فى منتصف تسعينات القرن الماضى. ويأتى تداول مقطع الفيديو ضمن حملة عشاق ملك البوب للدفاع عنه بعد فيلم Leaving Neverland المسيء الذى طرحته شبكة HBO، وتتهم فيه جاكسون بالتحرش بالأطفال فى أواخر التعسينات. Advertisements

يذكر أن الفيلم التسجيلى "Leaving Neverland" عرض فى مهرجان صاندانس وأثار جدلا كبيرا، حيث يسرد الفيلم حياة نجم البوب الجنسية، ويتهمه بشكل واضح وصريح بالتحرش الجنسى بالأطفال ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى، وضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهم جنسياً من قبل ملك البوب، عندما كان يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، وواجه انتقادات حادة من قبل جمهور جاكسون الذى احتشد أمام بوابات المهرجان، اعتراضا على محتوى الفيلم وهو الفيلم الذى ستقوم بعرضه شبكة قنوات HBO التليفزيونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك البوب وملكة القلوب الأميرة ديانا فى لقطة نادرة ..فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.