شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيت وينسليت تصور مشاهد فيلمها الجديد Ammonite مع ساويرس رونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتقطت عدسات مصورى الباباراتزى النجمة العالمية كيت وينسليت خلال تأديتها جلسة تصوير فيلمها الجديد Ammonite.

وكانت النجمة العالمية تؤدى دورها أمام النجمة الايرلندية ساويرس رونان فى منطقة لايم ريجيس بإنجلترا، ومرتدية ملابس تمثل تلك التى كان يتم استعملها فى ذلك الوقت.

وقصة فيلم Ammonite تدور فى حقبة أربعينيات القرن التاسع عشر فى إنجلترا وهو مستوحى من حياة الصياد الأحفورى مارى انينج.



كيت وينسليت

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وفقًا لفارتى ، يتبع الفيلم المرأتين اللتين تم إرسالهما لقضاء فترة نقاهة واستجمام فى البحر، ثم تطورت العلاقة لتصبح قوية ، وتم تغيير حياتهما إلى الأبد."

وفيلم Ammonite، من إخراج فرانسيس لى ، وشارك فى البطولة بجانب كيت وينسليت، فيونا شاو ، وساويرس رونان وحتى الآن لم يتم الافصاح، عن تاريخ إطلاق الفيلم بشكل رسمى



ساويرس رونان