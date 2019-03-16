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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فيفى عبده بوعكة صحية.. وتطالب الجمهور بالدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة فيفى عبده بوعكة صحية شديدة، ولم تكشف عن المرض الذى أصاباها، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.
وكتبت فيفى عبده عبر حسابها على تويتر، "ادعولى أنا عيانة بموت ادعولى ربنا يشفينى ويشفى كل مريض يا رب العالمين آمين".
يذكر أن الفنانة فيفى عبده عادت مؤخرا للرقص فى حفلات فنية يحضرها الجمهور، كما تشارك جمهورها على السوشيال ميديا فيديوهات أثناء قيامها بالرقص.
فيفى عبده
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