شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سخرية النجمة العالمية ويذرسبون من شائعات حملها عبر "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة العالمية ريز ويذرسبون على شائعات الحمل بطريقة طريفة لإنهاء الجدل فى تلك المسألة، وذلك بعدما رصدت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا أن مجلة زعمت أنها وجنيفر جارنر كانتا تتوقعان أطفالاً، ومن هنا تأكدت أنه لابد من الرد بسرعة ولكن بشكل لطيف.

ونشرت ريز ويذسبون، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لغلاف المجلة، وعلقت عليها، "يا جينيفر جارنر هل يمكننا تربية أطفالنا الوهميين معًا؟".

من ناحية أخرى تفاعل الكثير من الأصدقاء المشاهير للنجمتين، حيث كتبت سارة ميشيل جيلر قائلة، "أن مجالسة الأطفال مهمة خيالية".