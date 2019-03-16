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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يقدم شخصية لطفى الحراق مع محمد إمام فى "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفنان كريم محمود عبد العزيز تشويق جمهوره حول شخصيته الجديدة التى يشارك بها فى دراما رمضان من خلال مسلسل "هوجان"، وكشف عن اسم الشخصية والتى تدعى " لطفى الحراق"، ويبدو أنها تدل على بطل شعبى فى "الحارة"، ويجمع المسلسل كريم ومحمد إمام للمرة الأولى فى الدراما التليفزويونية، وهو من إنتاج سينرجى.
مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.
كريم محمود عبد العزيز
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