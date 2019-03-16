صورة| بوسي تحتفل بعيد ميلاد نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: احتفلت المطربة بوسي بعيد ميلاد نجلها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت بوسي صورة لها برفقة نجلها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد، وكل سنة وأنت طيب يا قلب يا روح وعقل وعيون ماما، كل سنه وأنت في حضني ومعايا وربنا يخليك ليا وأشوفك سندي وضهري في الدنيا بحبك". يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسي أغنية "الو الو"، وشاركها الغناء بها المطرب محمود الليثي.

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