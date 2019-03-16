بالصور- رئيس "الأقصر للسينما الإفريقية" عن درة بوشوشة: ناشطة سينمائية وصاحبة فكر مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

أقيم في فندق هيلتون، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ندوة خاصة لتكريم المنتجة التونسية الكبيرة درة بوشوشة.

واعتذر رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد في بداية الندوة التي شهدت حضور السفير التونسي في مصر نجيب المنيف، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، بسبب التأخير في إقامة الندوة عن الموعد المقرر لها سابقًا، إذ كان مقررًا إقامتها في العاشرة صباحًا على النيل، لكن سوء الأحوال الجوية حالت دون ذلك.

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وقال سيد "اضطررنا لنقله لمكان أخر"، وعن تكريم درة "هو تكريم لمهرجان الأقصر لأنها ناشطة سينمائية لها قيمة كبير وصاحبة فكر مختلف في صناعة الفيلم ومن أهم المنتجين في القارة الإفريقية".

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح الذي أقيم أمس الجمعة 15 مارس، شهد حضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، الفنانة منى هلا التي تشارك في المسابقة الرسمية بفيلم "ليل خارجي"، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أحمد رشوان، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة أمينة خليل "عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة"، المخرج أمير رمسيس.

كما تواجدت الفنانة لبلبة، الفنان طارق عبدالعزيز، المنتجة درة بوشوشة، المخرج سمير سيف عضو لجنة مسابقة الحريات، الدكتور مسعد فودة "نقيب السينمائيين"، المخرج شريف مندور، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي المنتج محمد حفظي، الناقد أحمد شوقي، مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي المخرج محمد قبلاوي، الفنان أحمد عبدالله محمود، الفنان عمرو عبدالعزيز.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.