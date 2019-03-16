عرض "حرب كرموز" وندوة تكريم لبلبة ضمن فعاليات ثاني أيام "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعاليات دورته الثامنة، في يومه الثاني السبت 16 مارس، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

- الساعة العاشرة صباحًا، ندوة تكريم المنتجة التونسية درة بوشوشة في فندق هيلتون.

- الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ندوة تكريم الفنانة لبلبة في فندق هيلتون.

_ الساعة 12 ظهرًا، عرض وندوة الفيلم الليبي "حقول الحرية" بحضور المخرجة، في قاعة المؤتمرات، وعرض خاص لفيلم "كوبا.. ملحمة إفريقية" في مكتبة مصر العامة.

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- الساعة 4 عصرًا الاحتفاء بالسينما التونسية، ضيف شرف المهرجان في قصر الثقافة، وفي نفس التوقيت تتواجد فرقة فنون شعبية في ساحة أبو الحجاج.

- الساعة 4:45 عصرًا التحرك إلى محافظة قنا لافتتاح امتداد فعاليات المهرجان.

- في الساعة السادسة مساءً، عرض فيلم "دفن كوجو" في قاعة المؤتمرات.

- في الثامنة مساءً عرض فيلم "حرب كرموز" في قاعة المؤتمرات.