محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعاليات دورته الثامنة، في يومه الثاني السبت 16 مارس، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:
- الساعة العاشرة صباحًا، ندوة تكريم المنتجة التونسية درة بوشوشة في فندق هيلتون.
- الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ندوة تكريم الفنانة لبلبة في فندق هيلتون.
_ الساعة 12 ظهرًا، عرض وندوة الفيلم الليبي "حقول الحرية" بحضور المخرجة، في قاعة المؤتمرات، وعرض خاص لفيلم "كوبا.. ملحمة إفريقية" في مكتبة مصر العامة.
- الساعة 4 عصرًا الاحتفاء بالسينما التونسية، ضيف شرف المهرجان في قصر الثقافة، وفي نفس التوقيت تتواجد فرقة فنون شعبية في ساحة أبو الحجاج.
- الساعة 4:45 عصرًا التحرك إلى محافظة قنا لافتتاح امتداد فعاليات المهرجان.
- في الساعة السادسة مساءً، عرض فيلم "دفن كوجو" في قاعة المؤتمرات.
- في الثامنة مساءً عرض فيلم "حرب كرموز" في قاعة المؤتمرات.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض "حرب كرموز" وندوة تكريم لبلبة ضمن فعاليات ثاني أيام "الأقصر للسينما الإفريقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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