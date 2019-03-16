درة بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشفت الفنانة درة عن أحدث جلسة تصوير جديدة، خضعت لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت "درة" خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية ملابس رياضية، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وعلقت على الصور قائلة: "أصبح الشخص أكثر جاذبية ليس بمظهره بل من خلال أعماله اللطيفة والحب والاحترام والصدق والولاء". يُذكر أن اَخر أعمال الفنانة درة هو مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة الفنان محمد رمضان، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

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