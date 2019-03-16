كتب امير فتحي في السبت 16 مارس 2019 11:53 صباحاً -
كشف قضاة تحقيق إيطاليون الجمعة الفائت إنهم فتحوا تحقيقا في جريمة قتل محتملة لعارضة الأزياء المغربية إيمان فاضل كانت ضيفة معتادة على حفلات ”بونجا بونجا“ الجنسية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.
وتوفيت إيمان في الأول من مارس بعد شهر من دخولها مستشفى في ميلانو بسبب ألم حاد في المعدة وقيل انها تسممت الا انه لم يتم الإعلان عن وفاتها سوى اليوم الجمعة.
وصرح كبير ممثلي الادعاء في ميلانو ”لم يحدد الأطباء سببا يفسر الوفاة“،وقال انه هناك ”العديد من الأمور غير المعتادة“ في السجلات الطبية لإيمان.
وأدلت إيمان بشهادتها في 2012 خلال محاكمة برلسكوني الذي اتهم بدفع مبالغ مالية مقابل ممارسة الجنس مع عاهرة قاصر لكن تمت تبرئته بعد أن حكم القاضي بأنه لم يكن يعرف أن العاهرة قاصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عارضة ازياء عربية ضيفة سهرات جنسية خاصة برئيس وزراء سابق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.