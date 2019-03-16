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كتب امير فتحي في السبت 16 مارس 2019 11:53 صباحاً -
بعدما طالب السعوديون من طردها من على اراضيهم بسبب صورها الفاضحة، يبدو ان الفنانة ونجمة Arabs Got Talent المغربية وداد سيري لم تتأثر بالتهديدات التي تلقتها.
في التفاصيل، نشرت فيديو لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي ترقص على الطريقة الهندية بالملابس الداخلية .
ورغم انها لم تكن متواجدة في السعودية خلال تصوير الفيديو الاخير لها الا ان المعلقين لم يستطيعوا ان يسكتوا بعد تكرار منشوراتها “الخادشة للحياء” على صفحاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما طالب السعوديون بطردها..نجمة Arabs Got Talent تستفزهم برقصة بالملابس الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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