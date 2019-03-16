بعدما طالب السعوديون بطردها..نجمة Arabs Got Talent تستفزهم برقصة بالملابس الداخلية

بعدما طالب السعوديون من طردها من على اراضيهم بسبب صورها الفاضحة، يبدو ان الفنانة ونجمة Arabs Got Talent المغربية وداد سيري لم تتأثر بالتهديدات التي تلقتها.

في التفاصيل، نشرت فيديو لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي ترقص على الطريقة الهندية بالملابس الداخلية .

ورغم انها لم تكن متواجدة في السعودية خلال تصوير الفيديو الاخير لها الا ان المعلقين لم يستطيعوا ان يسكتوا بعد تكرار منشوراتها “الخادشة للحياء” على صفحاتها.