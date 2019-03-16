شاهدوا فيفي عبده تضرب فتاة بالحذاء وتشتمها على الهواء مباشرة.. والسبب!

أعاد متابعو مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو للفنانة المصرية فيفي عبده ظهرت فيه أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية الكوميدية.

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وحدث خلاف داخل الإستديو وعلى الهواء بينها وبين فتاة كانت ضيفة البرنامج أيضاً. وتوجهت إليها الأخيرة بكلام قاس بشكل مفاجئ وهددتها بتقديم شكوى إلى والدتها في البرازيل بشأن جوائز حصلت عليها في أميركا.

ولم يكن من الفنانة إلا أن نزعت فردة حذائها ورشقتها بها. وحاولت المذيعة تهدئة الفتاة قبل أن تطردها بشكل تام من الأستديو.



ومن ناحية أخرى كانت كشفت عبده، عن إطلاقها لمسابقة للمواهب الشابة يحصل فيها الفائز على جائزة قيمتها ألف دولار، مشيرة إلى أنها ستعلن عن الفائزين الأربعاء المقبل 20 آذار الجاري.

وقالت: “أنا آسفة كان المفروض أطلع لايف أمبارح أنا والكوتش تمام بلعيد مدربة الطاقة الايجابية لكن كان فيه عطل في إنستغرام وأنا كمان عني دور برد شديد”.

وأضافت: “إن شاء الله هنأجل اللايف ليوم الأربع الجاي ٢٠ مارس الساعة ٩ مساءً.. اللايف ده هنختار فيه فائز أو فائزة لمسابقة المواهب الشابة والجائزة هتكون $1000 دولار.. يلا كل اللي عندهم مواهب في أي نوع من أنواع الفنون”.