شاهد نجم ستار أكاديمي الوسيم بشار غزاوي في حضن زوجته

لازال المشتركون ببرنامج ستار أكاديمي القدامى يحظون بشعبية ومتابعين كثر رغم ابتعادهم عن الساحة الفنية واهتمامهم بأمور أخرى، فمن منا ينسى بشار غزاوي الشاب الوسيم صاحب الصوت الجميل وزميلته بالبرنامج سلمى غزالي اللذين انتهت قصة حبهما بزواج ناجح.

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بشار أصبح خبير تغذية وهو يتمتع برشاقة مذهلة ومن خلال منشوراته يحرص على نشر التوعية على اهمية الغذاء السليم والرياضة وممارستها بشكل دائم.

وقد ظهر بشار متكّئ على حضن زوجته سلمى مهنئين المرأة بعيدها في احدث منشور على صفحته.

وكان قد أشار بشار إلى أنهما قاما ببعض النشاطات وركزا على التواصل عبر “السوشل ميديا”، فيما تبين أن سلمى تقيم حالياً ومنذ عامين مع طفليها في أستراليا.