كتب امير فتحي في السبت 16 مارس 2019 11:53 صباحاً -

نانسي عجرم خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بنحافتها الزائدة وإطلالتها البيضاء بعد ولادتها لطفلتها الثالثة “ليا”. Advertisements وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة بشكل كبير بعد غياب نانسي عجرم عن معجبيها وعدم التواصل معهم عبر مواقع التواصل منشغلة بطفلتها الجديدة.



وأثارت نانسي عجرم التساؤلات حول نحافتها الزائدة وقدرتها على خسارة الوزن بهذه السرعة بعد الولادة واعتقد البعض أن الصورة التقطت في وقت سابق قبل حملها ونشرتها نانسي الآن. وأثارت نانسي عجرم التساؤلات حول نحافتها الزائدة وقدرتها على خسارة الوزن بهذه السرعة بعد الولادة واعتقد البعض أن الصورة التقطت في وقت سابق قبل حملها ونشرتها نانسي الآن. وأشارت تقارير صحفية أن الصورة قديمة التقطت لصالح إحدى الحملات الدعائية ونشرتها نانسي من جديد.

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تبهر متابعيها بإطلالتها البيضاء ونحافتها الزائدة بعد ولادة طفلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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