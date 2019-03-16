فيفي عبده: “‏إدعولي أنا عيانة بموت”

كتب امير فتحي في السبت 16 مارس 2019 11:53 صباحاً -

فيفي عبده تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده لأزمة صحية صعبة وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء. Advertisements فقد نشرت فيفي عبده عبر حسابها على انستغرام صور للمعوذتين، سورة الصمد واية الكرسي وعلقت قائلة: “‏إدعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين

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