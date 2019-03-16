نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 4 دقائق مضت التعليقات على بلقيس تشعل أجواء القرية العالمية بحضور الآلاف – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة بلقيس فتحي حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات القرية العالمية في دبي.

وقدّمت بلقيس بحضور الآلاف من محبّيها باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، التي تفاعل معها الجميع بشكل لافت.

محبّو بلقيس الذين غصّ بهم مكان الحفل ردّدوا معها كلمات الأغاني ورافقوها طيلة وصلتها الفنية بموجهات تصفيق حارّة تعبيرًا منهم عن سعادتهم بلقائها.

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تألقت بلقيس خلال الحفل بإطلالة كاجوال مميّز ووضعت على رأسها قبعة “بيريه” فبدت بغاية الجمال والحيوية وأشعلت أجواء القريبة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الأعمال الفنية التي طرحتها بلقيس كانت أغنيتي “شوف لي حلّ” و”قالوا أشياء”، أمّا على صعيد الحفلات فتلتقي الجمهور خلال الأيام المقبلة في أبو ظبي والكويت.