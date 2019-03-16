كارول سماحة في لقطة رومانسية مع زوجها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور بصورة جديدة تجمعها مع زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتظهر كارول سماحة في الصورة بلقطة رومانسية عفوية مع وليد في الإسكندرية، وقد أرفقت منشروها بـ”إيموجي” القلب الأحمر، تعبيرًا عن حبّها لزوجها.
صورة كارول وزوجها حققت انتشارًا واسعًا وانهال عليها محبّوها بالتعليقات التي تمنوا لها من خلالها دوام السعادة والإستقرار والنجاح.
تجدر الإشارة إلى أن لـ كارول سماحة ووليد مصطفى ابنة وحيدة اطلقا عليها اسم “تالا”.
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