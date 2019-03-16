كيم كردشيان في أول تعاون مع هذا المصمم العربي؟



نشر المصمم العالمي آدم عفارة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة جمعته بالنجمة العالمية كيم كردشيان، وعلق على الصورة بالقول “مشروع جديد.. قريباً”، وتعود الصورة التي جمعته بنجمة تلفزيون الواقع الى حفل “هوليوود بيوتي أووردز” قبل أسابيع حيث أشرف على تنظيم الحفل.

في التفاصيل، تلقى آدم عفارة اتصال هاتفي من أحد المخرجين الذين سبق وأن عملوا مع كيم كردشيان، وتم إخبار آدم عفارة بإقتراح إسمه على كيم كردشيان من أجل التعاون معها، واشرافه على تصميم ديكور برنامج جديد تعمل على تحضيره.

كان رد آدم عفارة بأنه ينتظر العرض الرسمي من أجل دراسته ومناقشته، وحينها يتم الحديث بمختلف التفاصيل.