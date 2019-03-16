محمود حجازي يعلق على منتقدي رومانسيته الشديدة.. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري محمود حجازي، إن دور "طارق" في مسلسل "أبو العروسة"، يعد من أهم الأدوار التي قدمها في حياته الفنية، معربًا عن سعادته بنجاح العمل الذي استطاع أن يدخل كل بيت مصري وعربي.
وأضاف حجازي لـ "فوشيا" خلال مشاركته في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي: "من أهم أسباب نجاح المسلسل هو تناوله للمشكلات العائلية التي تواجه جميع الأسر المصرية وكل فنان له دوره واللون الذي يعبر عنه".
وأكد بأنه يرحب بانتقاد البعض له، بسبب تجسيده دور زوج شديد الرومانسية في "أبو العروسة"، لافتًا إلى أن أي نقد سواء أكان سلبيا أم إيجابيا يفيد الفنان.
وأوضح محمود حجازي حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2019 وآخر أعماله الفنية.
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