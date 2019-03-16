ديانا هشام: هذه الفنانة لعبت دورًا في اقتحامي مجال الفن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية ديانا هشام، إن مهرجان المسرح العربي، فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب الفنية، مشيرة إلى أن العديد من المخرجين يحضرون المهرجان لاختيار الوجوه الجديدة في أعمالهم، بالإضافة إلى ترشيح الفنان أشرف زكي لهم في عدة أعمال فنية.
وأضافت ديانا لـ "فوشيا" أثناء مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 36 أن النجمة نيرمين الفقي هي التي رشحتها لتجسد دور ابنتها في مسلسل "أبو العروسة"، معربة عن سعادتها بنجاح الجزأين الأول والثاني.
وكشفت الفنانة ديانا هشام عن بداياتها الفنية، ودور الفنانة يسرا في دخولها مجال الفن.
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