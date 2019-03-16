فيفي عبده تُثير قلقًا واسعًا وتكتب لمتابعيها: ادعولي أنا بموت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الراقصةُ المصريةُ فيفي عبده آيات قرآنية، عبر حسابها في "إنستغرام" وطلبت من متابعيها الدعاء لها لتعرُّضها لوعكة صحية.

وقالت عبده: "ادعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين آمين"، لتنهال عليها تعليقات متابعيها ونجوم الوسط الفني، داعين لها بالشفاء العاجل.

وعلّقت الفنانة الإماراتية أحلام بالقول: "استودعناك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، بعد الشر على قلبك"، ونصحتها بأن تُحصّن نفسها وتُكثر من الاستغفار، فيما علّقت الفنانة أصالة نصري: "الله بعافيكي"، أمّا شمس الكويتية فعلّقت: "ألف سلامة يا فوفا شدة وتزول يا أطيب قلب في الدنيا".

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وقالت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إنها أجرت اتصالًا بنجلة فيفي عبده، الفنانة الشابة عزة مجاهد لتطمئن عن صحة والدتها، وغرّدت عبر تويتر: "الحمدلله تطمنت في اتصالي في الفنانة عزة مجاهد كريمة الفنانة الكبيرة فيفي عبده على صحة والدتها.. وطمنتني على أنها فعلا في حالة صعبة صحياً ولكن الحمدلله بدأت حالتها تستقر... ادعولها وماتشوفين شر يا أغلى فوفه.. أحبچ".