منة فضالي تعاني الحرمان العاطفي في "قيد عائلي"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تواصل الفنانة منة فضالي تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي". وهو العمل الذي تدور أحداثه في اطارٍ اجتماعي، وتجسد فيه دور امرأة محجبة، لديها أربعة أبناء، أصبحت متوسطة الحال مادياً بعد مرحلة من العزّ عاشتها بطفولتها وشبابها. حيث أنهكنها الحياة وأنقصت من جمال شكلها مع الزمن بسبب الهموم والتعب، لكونها تتحمل مسؤولية أبنائها وتعيش مع والدتها التي تشاركها في تربيتهم.

يشار إلى أنها تُدعى في هذا العمل باسم "كاملة". وهي ضرة "ريهام فضل الخولي" التي تجسد دورها الفنانة اميرة هاني. كما تبدو للوهلةِ الأولى أنها عصبية وقوية ومسيطرة، ولكنها في الواقع شاحبة وضعيفة ومسكينة، تعيش ألم الوحدة والحرمان العاطفي.



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