مها أحمد وزوجها يكشفان سبب شلل ابنهما

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشف الفنانان مها أحمد ومجدي كامل سبب إصابة نجلهما الأكبر أحمد بإعاقة تمنعه من الحركة والقدرة على الكلام. مؤكدين على وقوع خطأ طبي أثناء الولادة أدى إلى تدمير 20% من خلايا المخ وجعله مقعداً لا يستطع الحركة ولا الكلام. وذلك خلال استضافتهما في برنامج "انا وبنتي" على شاشة قناة أون مساء أمس الأول. حيث أكدا أنهما واجها صعوبات في بداية حياتهما ارتبطت برحلة علاج أحمد، فضلاً عن المشكلات التي تحملاها بالتعامل مع بعض الأطباء والتعليقات المسيئة. Advertisements

وأكدا أن محنة أحمد جعلتهما يقتربان من بعضهما البعض بشكلٍ أكبر. خاصةً وأنهما متزوجان من 25 عاماً. ولفتا إلى أن أحمد اعتاد ان يتناول الطعام منهما بالإضافة إلى جدته فقط وهو ما يجبرهما على تنسيق مواعيد التواجد في المنزل حتى لا يتركاه بمفرده.



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