داليا البحيري "سعيدة" بالتعاون مع عادل إمام في "فلانتينو"

عبَّرت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها بالتعاون مرة أخرى مع الفنان عادل إمام في مسلسله الجديد "فلانتينو"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأوضحت داليا البحيري، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها التقته في فيلم "السفارة في العمارة" عام 2005، وكانت تتمنى تكرار التجربة حتى جاء "فلانتينو"، مشيرة إلى أن العمل مع فنان بحجم عادل إمام يمثّل فرحة لأي فنان.

وأكدت داليا البحيري أن كواليس العمل معه هادئة ودائما ما يرسم الابتسامة على وجوه الجميع وكثيرا ما يهتم بكل فنان يمثّل أمامه، مشيرة إلى أن المسلسل مكتوب بشكل جيد وهو عمل يطرح مجموعة من المشاكل الاجتماعية، ودائما مشهور عن عادل إمام تناوله مجموعات من القضايا المتنوعة في أعماله الدرامية والسينمائية، مضيفة أن العمل يسير بجدول زمني وتنظيم كبير يقوم به مخرج العمل رامي إمام.

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