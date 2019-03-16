محمد كيلاني يكشف شخصيته في "كارمن"

كشف الفنان محمد كيلاني أن ردود الفعل التي تلقها عن شخصية "توفيق سليمان" التي يقدمها خلال أحداث مسلسل "كارمن" والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بالقنوات الفضائية أسعدته للغاية وكانت بمثابة مفاجأة بالنسبة له من روعتها.

وأوضح كيلاني في في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" أن شخصية توفيق سليمان هي، رجل أعمال مصري كان مسافرًا في الخارج، وقرر العودة الي مصر لإدارة شركة والداته "نذلي" الشخصية التي تقدمها الفنانة "شيرين"، ثم تحدث العديد من الأحداث التي سيتم الكشف عنها على مدار حلقات المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وأعلن كيلاني أن التمثيل لن يؤثر علية كونه مطرب، بخاصة أنه يستعد خلال الفترة المقبلة، لطرح أغنية سنغل تحمل أسم "شوية ذكريات" من كلمات محمد سرحان وإلحان محمد عبد الرحمن وتوزيع فهد.

ويشار إلي أن مسلسل "كارمن" تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت ويشارك فى بطولته شيرين، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وتدور احداث العمل حول العديد من القضايا منها المبادئ والأخلاق فى المجتمع المصرى ، حيث يتطرق المسلسل فى أحد خطوطه الدرامية لعصر البشوات والبكوات القديم.

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