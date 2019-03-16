غادة عادل تكشف أن "وبينا ميعاد" مختلف

كشفت الفنانة غادة عادل، أن مسلسل "وبينا ميعاد" التي تقوم بتصويره الآن هو مسلسل مختلف في كل شئ.

وأوضحت غادة في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أن أحداث العمل تدور في أحد المناطق الشعبية، والتي يسكن فيها مجموعة من الناس يتعرضون لمجموعة من المواقف الغامضة.

وأشارت الفنانة غادة إلى أن محمد أمين راضي كتب مسلسلا متكاملا في كل شيء، مؤكدة أنها لم تتردد في قبول العمل، بخاصة أنها تعاملت مع راضي كمؤلف قبل ذلك في مسلسل العهد عام 2015.

وأضافت غادة عادل أنها سعيدة بالتعامل مع مجموعة من النجوم في هذا العمل الضخم ومنهم رانيا يوسف وصبري فواز وإيمان العاصي.

وقالت غادة عادل "إن مُخرج العمل أحمد خالد موسى، من المخرجين التي ترتاح للعمل معه، حيث يقوم بعمل تنظيم شديد داخل البلاتوه"، موضحة أنها سعيدة للتعاون معه في أكثر من عمل سواء في التليفزيون أو السينما.

وكانت غادة تعاملت مع المخرج أحمد خالد، من قبل في مسلسل "الميزان" عام 2016، وفي فيلم "هروب اضطراري" عام 2017، والعملان حققا نجاحًا كبيرًا.

Advertisements

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- غادة عادل تؤكّد أنها ستظهر في أدوار جديدة خلال 2019

- الفنانة غادة عادل تدعم ابنها في أول أعماله السينمائية