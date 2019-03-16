هنيدي "سعيد" بنجاح "3 أيام في الساحل"

كشف الفنان محمد هنيدي عن سعادته بنجاح مسرحيته "3 أيام في الساحل" التي يشارك في بطولتها الفنان الكوميدي بيومي فؤاد وأحمد فتحي.

وقال محمد هنيدي، خلال تصريح خاصّ له إلى "لايف ستايل": "أشعر وأنا أقف على خشبه المسرح أنني عدت إلى بيتي الأصلي من جديد، ونجاح مسرحية "3 أيام في الساحل" كان بتوفيق من الله عز وجل أولا، وبتكاتف أسرة العمل والرغبة في النجاح، كل هذه العوامل ساعدت على نجاح المسرحية".

وتابع محمد هنيدي: "لقد توقفنا عن العرض حتى نطمئن على صحة الفنان محمد محمود، والحمد لله هو الآن بصحة جيدة، وسنعاود مرة أخرى العرض الخميس المقبل".

مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة النجم محمد هنيدي وإخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك في بطولتها كل من الفنان الكوميدي بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبوعوف وندى موسى وسامية الطرابلسي.

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