شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهوره كضيف شرف.. حسن حسنى يودع "أبو جبل" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم الكبير حسن حسنى كضيف شرف فى أحداث مسلسل "أبو جبل"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويجسد والد مصطفى شعبان خلال الأحداث ويظهر فى الحلقات الأولى من المسلسل، ويتوفى فى إحدى الحلقات بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة، وانتهى حسنى من تصوير مشاهده فى العمل.

ويجسد النجم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر كبير وتدور الأحداث فى إطار درامى مشوق وصراعات بين عائلتين منها عائلة مصطفى شعبان "أبو جبل" بسبب التجارة.

يجتمع حسن حسنى ومصطفى شعبان للمرة الثالثة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سوياً مسلسلات "الزوجة الرابعة" عام 2012، من إخراج مجدى الهوارى، ومسلسل "مزاج الخير" عام 2013، إخراج مجدى الهوارى أيضا .

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يكثف المخرج أحمد صالح ساعات التصوير لتصل إلى 16 يومياً من أجل الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى من المسلسل، لتصبح جاهزة لعمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويريه، فضلا عن أعمال الجرافيك.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.