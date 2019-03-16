نجل خالد صالح يهنئ مصطفى خاطر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
هنأ الفنان أحمد خالد صالح صديقه الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
ونشر "صالح" صورة له مع خاطر وكتب: "كل سنة وأنت ناجح ومحقق كل اللي نفسك فيه يا خاطر يا عسل".
يُذكر أن مصطفى خاطر يصوّر حاليًا مسلسله الجديد "طلقة حظ"، ويشاركه البطولة أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المُقبل.
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