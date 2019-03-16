بعد أكرم حسني وجميلة عوض.. 20 صورة لأهل الفن في الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة وهو طفل في عمر الخامسة.
ونشرت الفنانة جميلة عوض، صورة لها وهي طفلة معلقة عليها: "مش عاجبني الوضع"، ونشر الملحن أحمد الشامي صورة له وهو طفل صغير.
ونرصد لك في هذا الألبوم 20 لطفولة أهل الفن
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