بعد أكرم حسني وجميلة عوض.. 20 صورة لأهل الفن في الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة وهو طفل في عمر الخامسة.

ونشرت الفنانة جميلة عوض، صورة لها وهي طفلة معلقة عليها: "مش عاجبني الوضع"، ونشر الملحن أحمد الشامي صورة له وهو طفل صغير.

ونرصد لك في هذا الألبوم 20 لطفولة أهل الفن