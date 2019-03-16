بالفيديو| أول عروض "أمين وشركاه" لأحمد أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
طرحت قناة "دي إم سي" عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، العرض المسرحي الأول لـ"أمين وشركاه" للفنان الكوميدي أحمد أمين.
وكانت القناة، كشفت عن البرومو الرسمي لعروض "أمين وشركاه"، أمس، معلنة موعد بدء عرض المسرحيات.
عروض "أمين وشركاه" بدأت منذ فترة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة السادس من أكتوبر، وقدمت حتى الآن 5 مسرحيات، وتستمر العروض على المسرح يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
"أمين وشركاه" من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولتها إلى جوار أحمد أمين، مجموعة كبيرة من الشباب.
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