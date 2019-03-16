الليلة.. شيرين عبدالوهاب ضيفة برنامج "يلا نغني"

تحل المطربة شيرين عبدالوهاب، ضيفة برنامج "يلا نغني" الذي تقدمه المطربة لطيفة، ويذاع على شبكة قنوات mbc مصر، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقدم "شيرين" خلال الحلقة عدد من الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها "عيون القلب" لنجاة، و"لولا الملامة" لوردة، و"حيران" لفايزة أحمد وغيرها

من الأغاني الشهيرة.

ويذكر أن "يلا نغني" تجربة فنية مُميزة تُقدمها الفنانة لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت، ويركز البرنامج على استقبال كبار النجوم في كل حلقة في حوار بين أصدقاء.