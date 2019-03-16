في ذكرى ميلاده الـ 97 .. تعرف على أهم محطات في حياة كارم محمود

يحل اليوم ذكرى ميلاد الـ 97 للكروان كارم محمود حيث ولد يوم الخميس الموافق 22 مارس من عام 1922، بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وكان والده يعمل في التجارة، وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية عمل كارم محمود في محل رفا، ثم التحق بمعهد الموسيقى العربية وحصل علي درجة الدبلوم في عام 1944، وكان يرعاه فنيا آنذاك مصطفى بيك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية، ثم التحق بفرقة الأنغام الذهبية، والتي أعطته فرصة في الغناء بالإذاعة منفردا، وقام بتلحين أيضا بعد الأغاني.
احتل كروان العرب كارم محمود مكانة متميزة بصوته الجميلالحاد، حيث تميز بحلاوة الصوت وهدوء طبعه ودماثة أخلاقه، على مدى تاريخ طويل في مسيرته الفنية، و من أبرز أعماله في عالم السينما والموسيقي: "عنابي"، "ملكة الجمال"، "سمره يا سمره"، "يانا يالعزال"، "على شــط بحر الهـــوى"، "شادية الوادي"، "نص الليل"، "معلش يا زهر"، "ليلة غرام"، "يا بو العيون السود"، "خبر أبيض"، "امانة عليك يا ليل طول"، "يافايتني فحيرة"، "نور عيوني".
تزوج كروان العرب كارم محمود من سيدة فاضلة تنتمى إلى عائلة عريقة يصل نسبها المباشر
وفي يوم الأحد الموافق 15 يناير من عام 1995، بمدينة لندن في المملكة المتحدة، رحل عن عالمنا النجم اللامع كارم محمود، عن عمر يناهز الـ 73، وذلك إثر عملية جراحية، تاركا رصيدا هائلا من فن لا يتراجع وذرية لا تنساه.
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