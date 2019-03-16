فيصل الراشد يُهاجم سالم الهندي: تربيتي منعتني عن مُقاضاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّه الفنان الكويتي فيصل الراشد أصابع الاتهام إلى المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي بأنه المُتسبّب في فسخ عقده مع الشركة.

وقال الراشد خلال لقائه في أحد البرامج: "إن الهندي تعامل معي بتناقض واضح وهذا ما يدل على عدم دراية وفهم"، مضيفًا: "كان بإمكاني مقاضاة سالم الهندي وكسب القضية بسبب مخالفته لبنود العقد ومسح جميع أعمالي ولكن أنا متربي ولست من أرباب المحاكم والقضايا".

وعرّج فيصل على الأغنية "القضية" والتي قال إنه نادم عليها وكانت "القاصمة للظهر" حسب تعبيره، مؤكدًا أنه خسر جمهورًا كبيرًا كان داعمًا له دائمًا.

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وقال الراشد "أنا خسرت جمهور السعودية الذين كانوا يدعموني ويقدّمون لي الشكر، وكل هذا بسبب أغنية ضحيت فيها بنفسي ولم أتلق عليها حتى الشكر من قبل أصحابها".

وبيّن الراشد أنه تم تكريمه سابقًا من السعودية والبحرين وعمان والكويت والإمارات، موضحًا في سياق آخر أن سبب غيابه 9 سنوات عن آخر ظهور إعلامي كان بسبب عدم إضافته شيئًا للمشاهد، كما وصف إنتاج الألبومات بـ"خسارة على الفاضي".

وخلال اللقاء، نفى الراشد أنه تزوج من قبل قائلًا "الحقيقة أنني ارتبطت في وقت سابق بفتاة سعودية من مدينة جدة سرًا، لكن تم الانفصال بعد الزواج بأقل من سنة".