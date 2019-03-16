شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جديدة لـ سميرة سعيد ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج بتوقيع الموزع هانى ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الموزع الموسيقى هانى ربيع هذه الأيام انتعاشة فنية، حيث يتعاون مع عدد كبير من نجوم الأغنية فى ألبوماتهم، وقال «ربيع» فى تصريحاته لـ«الخليج 365»، إنه يتعاون مع المطربة سميرة سعيد فى ألبومها الجديد، حيث يوزع لها أغنيتين من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور.

وأضاف ربيع، أنه يتعاون أيضا مع النجم محمد فؤاد فى أغنية من ألبومه الجديد، تحمل طابع الفلكلور، كما يتعاون مع المطرب مصطفى حجاج فى أغنية جديدة من كلمات مصطفى حسن ، وألحان أحمد مصطفى.

يذكر أن الموزع هانى ربيع قدم العديد من الأغانى، حيث سبق وتعاون مع كل من بلاك تيما، ومريام فارس، وهشام عباس، وساندى، وشيماء الشايب، وبشرى.