شاهد.. مها أحمد تكشف تفاصيل الخطأ الطبي الذي تسبب في إعاقة ابنها

مها احمد ومجدي كامل وابنهما

تحدثت الفنانة المصرية مها أحمد عن ابنها أحمد ووصفته بأنه يمثل لها الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتعتبره رزق من الله، مشيرة إلى أنه يعد أول طفل تنجبه.

وقال زوجها مجدي كامل أن ابنهما أحمد بمثابة تمييز من الله لهما، وأنه لا يعد ابتلاء كما يعتقد البعض، كما وجه نصيحة لكل أم لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل ابنهما، أن تشكر الله على ما ميزهم به وأنه رزق وبركة في العائلة، كما أستنكر بعض العائلات التي تودع أبنائها في مكان داخلي ولا تهتم بهم.

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وأوضحت مها أن ابنها أحمد لم يولد على حالته الصحية الحالية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء أثناء ولادته، لأنه استعمل شفاط لإخراجه مما أدي إلى نقص الأكسجين وتدمير 20% من خلايا المخ، مما أثر عليه وجعله لا يستطيع الحركة أو الكلام، كما أوضحت أنها وزوجها مجدي كامل لا توجد بينهما صلة قرابة، حتى يكون هناك احتمال لولادة طفل معاق.

وأكدت مها أن أحمد يحظى باهتمام كبير جدا داخل الأسرة، وتتبادل الأدوار مع زوجها مجدي كامل في رعايته فلا يسمحان أن يلمسه أحد غيرهما، كما انهما في بعض الأحيان يغادر أحدهما موقع التصوير من أجل إطعامه ليعود بعدها للعمل مجددا.

وأضافت مها أحمد أنها وزوجها مجدي كامل واجهها الكثير من التحديات، لأن مصاريف العلاج باهظة، فضلا عن أن بعض الأطباء يتحدثون بقسوة شديدة فأحدهم جعلهما يبكيان بسبب أنه قال اتركوه في أي مكان بالمنزل، وأخر رفض تطعيمه وأخبرهما أن الأمر ليس ضروري لأنه الطفل سيموت في النهاية، فيما أكد مجدي كامل أنه أصيب بمرض الثعلبة في الرأس بسبب الحزن من قسوة الأطباء معهما اثناء الحديث عن حالة ابنهما.