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كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 11:52 مساءً -
الأردني المصاب في نيوزلندا
طلب الأردني وسيم ضراغمة المصاب في الحادث الإرهابي اليوم في نيوزلاندا، الأردنيين بالدعاء لابنته التي تمكث في حالة حرجة بعدما تلقت 3 رصاصات في الحادث الإرهابي والتي تبلغ من العمر 5 سنوات.
وأصيب ضراغمة بـ 4 رصاصات لكن حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر… الأردني المصاب في نيوزلندا يطلب الدعاء لابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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