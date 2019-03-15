فيديو مؤثر… الأردني المصاب في نيوزلندا يطلب الدعاء لابنته

الأردني المصاب في نيوزلندا

طلب الأردني وسيم ضراغمة المصاب في الحادث الإرهابي اليوم في نيوزلاندا، الأردنيين بالدعاء لابنته التي تمكث في حالة حرجة بعدما تلقت 3 رصاصات في الحادث الإرهابي والتي تبلغ من العمر 5 سنوات.

وأصيب ضراغمة بـ 4 رصاصات لكن حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.