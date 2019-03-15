وفاة سعودي في هجوم مسجدي نيوزيلندا الإرهابي

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا إصابة اثنين من رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

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وقالت السفارة في البيان الثاني على “تويتر”: “تعرب السفارة عن أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايست تشيرش وتقدم خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وأضافت السفارة أنه “تم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابين السعوديين في المستشفى ومساعدتهم نفسياً والاهتمام بحالتهم، علماً بأن السفارة على تواصل دائم ومستمر مع السلطات النيوزيلندية لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالتهم”.

غير ان أسرة السعودي محسن المزيني اكدت في اتصال مع قناة “العربية” وفاته وبذلك يرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا إلى 50 قتيلاً.