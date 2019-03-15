رويدا عطية تطرح «كيفك ياحب».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طرحت الفنانة السورية رويدا عطية، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “كيفك يا حب”، خلال حلولها ضيفة في برنامج “لهون وبس” و الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد على تطبيق أنغامي وعلى قناتها الخاصة على اليوتيوب .
والأغنية الجديدة من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وتوزيع رامي الرئيس أما الإنتاج لـ “المولى بروداكشن”.
وقدمت رويدا بالحلقة بعضًا من أغانيها الخاصة “ضرب العصا” ،”تعا” و “كيفك يا حب، كما أدت رويدا أغنية للفنانة فيروز “يلا تنام ريما” على عدة مقامات وأغنية “لروح الراحل ملحم بركات بالإضافة إلى أغني “تعلا و تتعمر يا دار ” للشحروره صباح وغيرها.
ونالت الحلقة ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد الجميع بصوت رويدا وأغنياتها الجديدة “كيفك يا حب ” والتي تقدمها بشكل مختلف عن أغانيها السابقة.
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