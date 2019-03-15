نسرين طافش تطلق كليب «أريد أرتاح».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 أطلقت الفنانة والمطربة السورية نسرين طافش أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “أريد أرتاح”، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. أغنية “أريد أرتاح” من كلمات سيف فاريس وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي حسام كامل، والكليب من إخراج سعيد الماروق. Advertisements وعلى جانب أخر، تجسد نسرين طافش دور البطولة في مسلسل “مقامات العشق” مع المخرج أحمد إبراهيم الأحمد وإلى جانب يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل وقمر خلف وسارة فرح ونادين خوري. ومن المقرر ان تجسد نسرين طافش، ضمن أحداث العمل شخصية “ست الحسن” وهي شاهدة علي العصر الذي يعيش فيه العلامة الشيخ محي الدين ابن عربي والراوية للأحداث والمؤرخة لها، كما ستغني مجموعة أبيات شعرية لابن عربي من ألحان الموسيقار طاهر مامللي.

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