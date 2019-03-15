هاني شاكر يُعيد إحياء أغاني الراحل عبدالحليم حافظ في جدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في خطوةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تُقام في الـ26 من مارس الجاري بمدينة جدة ليلة فنية للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ (وتر عبدالحليم) والتي يعود ريعها لصالح مرضى المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية (نرعاك).

وسيُقدّم الفنان الكبير هاني شاكر خلال الحفل الموسيقي المنتظر (وتر عبدالحليم) أجمل الأغاني الخالدة للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب، الذي سيقود بدوره الأوركسترا، حيث ترافق المايسترو سحاب فرقة أوركسترا مكونة من 50 عازفًا ليطرب الحضور بليلة استثنائية تعكس الفن العربي الأصيل والعديد من الأغاني الكلاسيكية للأسطورة الراحل عبدالحليم حافظ.

تجدرُ الإشارة إلى أن الحفل الغنائي الكبير (وتر عبدالحليم)، يُمثّل النسخة الثالثة لسلسلة حفلات وتر للموسيقى الراقية بعد نجاح النسخة الأولى التي أحياها الموسيقار عمر خيرت، والنسخة الثانية التي كانت بعنوان "رحبانيات وتر" وأحياها الموسيقار اللبناني الكبير إلياس الرحباني، وأُقيمت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث شهدت النسختان الماضيتان نفاد نقاط بيع التذاكر وحضورًا مكثفًا من عشّاق الفن.