مي عز الدين تواصل تصوير "البرنسيسة بيسة" في الجيزة

تواصل الفنانة المصرية مي عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنسيسة بيسة" المقرر المشاركة به في شهر رمضان المقبل.

وبعد انتهائها من تصوير مشاهد "المدرسة " التي تم تصويرها داخل ديكور مخصص في القرية الذكية، انتقلت لتصوير عدد من المشاهد الداخلية في أحد الاستديوهات بالجيزة.

يشار إلي إن مسلسل "البرنسيسة بيسة" يدور في إطار كوميدي إجتماعي حول " بيسة" التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين والتي ترث "مدرسة" وتقوم بإدارتها.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين في ثاني تعاون درامي مع شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من الفنانة بوسي، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه في الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائي في 3 أفلام دفعة واحدة، هي "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".

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