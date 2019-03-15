شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه 15 مارس.. تريلر لفيلم الكوميديا والرومانسية Faith, Hope & Love والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا والرومانسية " Faith, Hope & Love"، المقرر طرحه يوم 15 مارس الجارى، والفيلم من بطولة بيتا مورجترويد، روبرت كرانتز، مايكل ريتشاردز، كوربن بيرسن، مايكل إيمرت ولش، ناتاشا بور، نانسي ستافورد، جاري هرشبرجر، أريا والترز، ومن إخراج J.J. Englert، وروبرت كرانتز الذى قام بكتابة الفيلم.

الفيلم يدور حول بعد وفاة زوجة جيمي هوب قبل عامين، وقد كافح من أجل المضي قدمًا في حياته، سواء في العمل أو في المنزل، حيث يحاول تربية ابنتيه، كوالد وحيد، أما "فيث تورلي" فهى مطلقة وتبذل قصارى جهدها للتعافي من آلام طلاقها، لكن مشاكلها تتفاقم بسبب حقيقة أن حلم حياتها، استوديو للرقص، في خطر من الإغلاق.

وهى في حاجة إلى جمع الأموال لإنقاذ الاستديو الخاص بها، وتدخل "فيث" في مسابقة "Pro و a Schmo" للرقص، ويجب أن تجد شريكًا غير محترف، وتحاول "ديميترا"، إحدى بنات جيمي، كل ليلة على أن تجعل والدها يشارك مع "فيث" في مسابقة الرقص، أصبح جيمي وفيث شريكين للرقص، وعلى مدار الأشهر القليلة المقبلة، داخل قاعة الرقص وخارجها، تعلّمه أن يكون لديه أمل، وهو بدوره يساعدها على الإيمان مرةً أخرى ويتعلمان معاً كيف يقعان في الحب مرة أخرى.