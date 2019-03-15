فرقة النيل للآلات الشعبية تفتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد الكرنك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت فرقة النيل للآلات الشعبية الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومحمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، وعدد من الفنانين منهم لبلبة وإلهام شاهين وأمينة خليل وصبرى فواز وسلوى محمد على وطارق عبد العزيز، ونقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، ورئيس مهرجان أيام قرطاج السينمائية المنتج نجيب عياد، والمنتجة التونسية درة بوشوشة التى سيكرمها المهرجان، وبحضور سفير تونس نجيب المنيف، وعدد من سفراء بعض الدول الأخرى المشاركة فى المهرجان.

وتقدم الدورة الثامنة من المهرجان المذيعة السودانية تسنيم رابح، والمذيعة السنغالية والناقدة أومى ندور، وبدأ المهرجان بالسلام الجمهورى ثم كلمة للفنان محمود حميدة رئيس شرف الدورة الثامنة، والتى أكد فيها أهمية السينما وأعقبها كلمة لرئيس المهرجان شكر فيها كل الداعمين. ويهدى المهرجان دورته لروح كل من الموسيقار المصرى اليونانى أندريا رايدر، ومخرج الرسوم المتحركة مصطفى الحسن من النيجر، والمخرج المصرى توفيق صالح، والمخرج الموريتانى ميد هوندو. Advertisements وتقام الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تحت شعار "السينما حيوات أخرى"، برئاسة شرفية للفنان محمود حميدة، وتحمل هذه الدورة اسم المخرج البوركينى إدريسا أودراجو، وضيف الشرف هى السينما التونسية. يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلى المصرى وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتقام الدورة الثامنة فى الفترة من 15 إلى 21 مارس المقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسينى، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.

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