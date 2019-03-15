شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "بركة": المسلسل هدية سينرجى للدراما فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم عمرو سعد لتصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "بركة" للحاق بموسم رمضان المقبل بعدما خرج من سباق رمضان الماضي لأسباب تتعلق بضخامة العمل والرغبة في استكماله على أكمل وجه، ليعرض في رمضان المقبل.

وبدأ النجم عمرو سعد تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "بركة" بمنطقة شبرامنت وأبو رواش لاستكمال مشاهد الأكشن التي يخرجها مخرج الوحدة الثانية طارق رفعت، خاصة أن محمود كريم انتهى من تصوير مشاهده ويتبقى عدة مشاهد كان مخططا منذ البداية أن يستكملها أحد مخرجى الوحدة الثانية.

من جانبه أكد محمد الشواف مؤلف مسلسل "بركة"، أن العمل يسير بكل تفاهم بين جميع الأطراف، وقال إنه وعمرو سعد اتفقا على الخطوط العريضة لإنهاء العمل بأفضل صورة، مؤكداً أنه غير حزين على تأجيل المسلسل وخروجه من السباق الرمضانى الماضى، وقال: "كل تأخيرة وفيها خيرة"، معربا عن سعادته بما تم تصويره حتى الآن وبما تقدمه شركة سينرجي للعمل من تسهيلات وتدعيم ليخرج بالصورة المثالية، وقال: أظن أن "سينرجي" ستقدم هدية للدراما هذا العام بما تقدمه من تسهيلات وخدمات إنتاجية لمسلسل "بركة".

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وتابع الشواف أن الشركة استعانت بأحد أهم مصممي المعارك والأكشن في مصر العالمي فوسي لتصميم مشاهد المطاردات والأكشن في المسلسل، ولم تبخل على العمل بشيء، وقال إن "بركة" منذ البداية مسلسل أكشن ذو طبيعة خاصة يغلب الضحك على عدد كبير من مشاهده إلى جانب التشويق في أجزاء كبيرة من المسلسل الذي يلعب عمرو سعد فيه دورا جديدا عليه.

وعن أسباب الاستعانة بمخرج بديل لمحمود كريم نفى الشواف أن يكون محمود كريم قد رحل عن المسلسل وأنه لا يزال المخرج الأساسى لـ"بركة"، لكن بحسب علمه فإن الشركة فضلت الاستعانة بمخرج للوحدة الثانية لتصوير مشاهد محددة فقط ، وقال بالنسبة لى محمود كريم هو مخرج العمل والمسئول عنه تماما وأن المسلسل شهد الاستعانة بالعديد من مخرجي الوحدة الثانية منهم المخرج طارق رفعت كما كان متفقا عليه منذ بداية الجلسات الأولى للتحضير للمسلسل، مشيراً إلى أن كريم مخرج العمل منذ البداية، أما عن القناة التي سيعرض عليها المسلسل فقال إنه لا يملك معلومة حتى الآن وأن تحديد مكان العرض يخص الشركة وحدها ولا علاقة له به.

يذكر أن مسلسل "بركة" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، بطولة عمرو سعد وهالة صدقي وهنادي مهنا ومحمد لطفي وكمال أبو رية ورياض الخولي وعدد كبير من النجوم ومن إخراج محمود كريم وطارق رفعت وإنتاج شركة سينرجي.