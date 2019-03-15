شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز فى كواليس مسلسل هوجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل النجم محمد إمام تصوير مشاهد مسلسل هوجان المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، ونشر صورة برفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فى كواليس التصوير، والتى تبدو كأنها فى حى شعبى ويقفان بجوار موتوسيكل.

وعلق محمد إمام قائلا: "انتظرونى أنا وكريم محمود عبد العزيز لأول مرة مع بعض فى مسلسل هوجان رمضان 2019 إن شاء الله".

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محمد إمام و النجم كريم محمود عبد العزيز

ولأول مرة يتحدث محمد إمام باللهجة الفلاحى فى أحداث العمل، حيث يجسد شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، ويأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة ويطلق عليه شباب المنطقة الشعبية الذى يعيش فيها "هوجان".

مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.