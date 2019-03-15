فيفي عبده لجمهورها: "أدعولي أنا بأموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة فيفي عبده مجموعة الصور لآيات قرآنية، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل. وعلقت فيفي على الصورة: "إدعولي أنا عيانة بموت، إدعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين". يُذكر أن الفنانة فيفي عبده تشارك في مسلسل "ياسمينا" بطولة حورية فرغلي، وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.​

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