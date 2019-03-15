رسالة من صافينار عقب حادث نيوزيلندا الإرهابي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
علقت الراقصة الاستعراضية صافينار على الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة، في مدينة كريستشرش بنيوزيلندا، وأسفر عن استشهاد 49 وإصابة 20 آخرين في هجوم على مسجدين.
ونشرت صافينار صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتب عليها: "عزيزي العالم هل مازلت تعتقد أن كل الإرهابين مسلمين"، وعلقت على الصورة "الإرهاب لا دين له".
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